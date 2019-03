POL-TUT: (Oberndorf) Betrunken gegen Stromkasten

Polizeipräsidium Tuttlingen

Ein 22-jähriger Autofahrer geriet am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, auf der Kapellenstraße mit seinem Audi nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stromkasten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 22-Jährige seine Fahrt fort und parkte schließlich den Audi an seinem Wohnort verdeckt hinter einem Mercedes Sprinter. Als der Beschuldigte wenig später von einer Polizeistreife in seiner Wohnung aufgesucht wurde, stand er unter erheblicher Alkoholbeeinflussung. Ein Alkotest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden am Stromkasten beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Beschuldigte wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht angezeigt.

