POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Vorfahrtsverletzung - hoher Sachschaden

Ein 62-jähriger Skoda-Fahrer missachtete am Donnerstagmorgen von der Bundesstraße 14 kommend, an der Einmündung Kreisstraße 5540, in Richtung Zimmern ob Rottweil abbiegend, die Vorfahrt eines aus Richtung Rottweil herannahenden BMW-Fahrers. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf insgesamt circa 11.500 Euro.

