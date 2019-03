POL-TUT: (Villingendorf) Vorfahrtsverletzung - mehrere Verletzte - hoher Sachschaden

Polizeipräsidium Tuttlingen

Zu einem Vorfahrtsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es am Donnerstagabend, gegen 18.50 Uhr, an der Einmündung Kreisstraße 5538 in die Bundesstraße 462. Der 22-jährige Fahrer eines Audi Q 5 bog von der Kreisstraße aus Richtung Villingendorf kommend nach links ein und übersah hierbei einen aus Richtung Rottweil herannahenden BMW X 3, der von einer 70-jährigen Frau gesteuert wurde. Die beiden Fahrzeuge prallten vorne rechts zusammen. Die BMW-Fahrerin und ihr Beifahrer erlitten schwerere Verletzungen. Auch die Beifahrerin im Audi zog sich Verletzungen zu. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt circa 30.000 Euro.

