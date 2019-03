Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Betrugsmasche "Gewinnversprechen" - Warnhinweis der Polizei

Horb (ots)

Unbekannte Trickbetrüger haben am Montag eine 67- jährige in Dettingen dreist hereingelegt. Die Frau erhielt einen Anruf, bei welchem ihr ein Gewinn im fünfstelligen Bereich versprochen wurde. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, müsse sie lediglich mehrere hundert Euro für den Transport- bzw. die Versicherungskosten begleichen. Die Bezahlung der Kosten erfolgte schließlich in Form von " Steam- Karten". Die Geschädigte übermittelte die Codes auf den Karten telefonisch an die Betrüger. Im Anschluss erhielt die 67- jährige einen weiteren Anruf der Betrüger, bei welchem ihr mitgeteilt wurde, dass sich die Gewinnsumme erhöht habe und sie deshalb auch einen höheren Unkostenbeitrag zu zahlen habe. Daraufhin wurde die 67- jährige misstrauisch und informierte die Polizei. Die Frau wurde um eine Summe im höheren dreistelligen Bereich geschädigt.

Solche "Gewinnversprechen" sind seit Jahren eine bekannte Betrügermasche. Die Täter bringen auf diese Weise zahlreiche Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes. Auch künftig muss immer mit solchen oder ähnlichen Anrufen gerechnet werden. Deswegen weist die Polizei auf Folgendes hin:

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern - Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben - Machen Sie keine Zusagen am Telefon und geben Sie keine Daten an Fremde weiter - Fragen Sie den Anrufer nach Namen und Adresse und um was für ein Gewinnspiel es sich handelt - Holen Sie sich im Zweifelsfall Hilfe bei der Polizei oder Personen ihres Vertrauens. Die Polizei erreichen Sie jederzeit unter der Notrufnummer 110.

Weitere Informationen gibt es bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle, der polizeilichen Kriminalprävention oder auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Polizeipräsidium Tuttlingen

