Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht- Polizei sucht nach Zeugen

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es zwischen 14 Uhr und 14:45 Uhr in der Lauterbadstraße, an den dortigen Parkplätzen zu einem Unfall an einem Wohnmobil gekommen. Der Unfallverursacher streifte mit seinem Fahrzeug das dort abgestellte Wohnmobil am linken Außenspiegel und entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07441 563-0 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell