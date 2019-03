Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Unfallflucht Bahnhofstraße- Zeugen gesucht

Villingen (ots)

Unbekannter Autofahrer begeht am Mittwoch, im Zeitraum von 8 Uhr bis 17.15 Uhr, eine Unfallflucht.

Auf dem Parkplatz "Unter der Brücke" hat ein unbekannter Autofahrer einen Skoda einer 29-Jährigen beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721 601-0)

