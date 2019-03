Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Pfanne auf dem Herd vergessen

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag ist es in einer Wohnung in der Schramberger Straße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Gegen 19.15 Uhr hörte eine Nachbarin einen Rauchmelder in einer Wohnung in der Schramberger Straße. Eine 94-Jährige hatte in der Wohnung das Essen auf dem Herd vergessen. Das angebrannte Essen führte zu einer starkem Rauchentwicklung und löste den Rauchmelder aus. Bereits vor dem Eintreffen der Rettungsgeräte wurde die Pfanne durch einen Nachbarn nach draußen verbracht und die Wohnung gelüftet. Verletzt wurde hierbei niemand. Ein Gebäudeschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:



Selina Hipp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-118

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell