Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

In der Frühlingshalde ist es am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten gekommen.

Ein 69-jähriger Volvo-Fahrer befuhr die Leibnizstraße in aufsteigende Richtung. Am Einmündungsbereich wollte der Fahrer nach links in die Frühlinghalde einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 31-jährigen Mercedes-Fahrers. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 31-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

