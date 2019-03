Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Furtwangen (ots)

Am Donnerstag, gegen 09.40 Uhr, ist es bei Escheck zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein unbekannter Autofahrer befuhr mit einem weißen BMW die B 500 von Furtwangen in Richtung Schönwald. Kurz nach der Escheck geriet der Fahrer in einer Kurve ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem 63-jährigen Smart-Fahrer. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Am Auto des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Furtwangen (Tel. 07723 92948-0).

Rückfragen bitte an:



Selina Hipp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-118

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell