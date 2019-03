Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) 41-jähriger Autofahrer nach Überschlag leicht verletzt

Dunningen (ots)

Ein 41-jähriger Mitsubishi-Fahrer kam am Mittwochabend, kurz vor 18.00 Uhr, von Lackendorf in Richtung Dunningen fahrend, ins Schleudern, geriet links von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der 41-Jährige hatte Glück. Er wurde nur leicht verletzt. Am betagten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

