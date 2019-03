Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Vorfahrt genommen - 12.000 Euro Schaden

Eutingen im Gäu (ots)

An der Einmündung der K4718 in die B28 sind am Donnerstagmorgen ein Opel und ein Mercedes zusammengestoßen.

Kurz vor 10 Uhr fuhr ein Opel Corsa, auf der Kreisstraße aus Richtung Talheim kommend, an die Einmündung heran. Nach kurzem Verzögern bog die 48-jährige Fahrerin nach links in Richtung Eutingen ab. Dabei übersah sie einen von links auf der Bundesstraße kommenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. Ein Ausweichversuch des 25-jährigen Mercedesfahrers half nichts mehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

