Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schonach im Schwarzwald) Wohnungseinbruch - Täter schlägt erneut zu

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steigt am Mittwoch, im Zeitraum von 12.15 Uhr und 15.30 Uhr, nach Eindrücken der Eingangstür, in ein Appartement in der Feldbergstraße ein.

Bereits am Dienstag ist es in der Feldbergstraße zu einem ähnlichen Wohnungseinbruch durch einen unbekannten Täter gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drückte der Täter mit seinem gesamten Körpergewicht gegen die Eingangstüre des Appartements und erlangt dadurch Zutritt in die Wohnung. Innerhalb der Wohnräume entwendete der Täter lediglich einen Bargeldbetrag von circa 10 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Rottweil (Tel. 0741 477-0).

Rückfragen bitte an:



Selina Hipp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-118

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

