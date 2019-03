Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Pufferspeicher brennt - Ursache technischer Defekt

Geislingen (ots)

In der Sprollstraße ist in der Nacht zum Donnerstag eine Wärmepumpe in Brand geraten. Kurz nach 3 Uhr hörten die Hausbewohner ein ungewohntes Leitungsklopfen im Gebäude und schauten nach der Ursache. Im Erdgeschoß zogen ihnen bereits Rauchschwaden entgegen. Das Ehepaar verständigte die Feuerwehr und flüchtete nach Draußen. Kurze Zeit später trafen die Brandbekämpfer am Brandort ein und löschten die Flammen. Brandursache war ein technischer Defekt an der im Keller stehenden Wärmepumpe, wie die Polizei heute morgen feststellte. Der entstandene Sachschaden liegt bei zirka 80.000 Euro. Da das Ehepaar nach Verlassen des Gebäudes über Atembeschwerden klagte, wurde vorsorglich der Rettungsdienst verständigt. Die 58-jährige Frau kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Verdacht auf Rauchvergiftung bestätigte sich aber nicht. Beide blieben unverletzt.

