Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Böttingen) Auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr geschleudert

Böttingen (ots)

Rund 12.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, auf der Landesstraße 438 entstanden. Ein 25-jähriger Autofahrer war von Böttingen in Richtung Dürbheim unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Mahlstetten verlor der 25-Jährige die Kontrolle über den Wagen und schleuderte auf die Gegenspur. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi A4 eines 20-Jährigen. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell