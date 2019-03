Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Vorfahrt nicht beachtet

Trossingen (ots)

Ein 48-jähriger Lenker eines VW Golf hat am Mittwoch, gegen 13.25 Uhr, an der Kreuzung Zeppelinstraße / Wielandstraße einen Verkehrsunfall mit rund 10.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Golf-Fahrer war auf der Hangenstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eins 30-jährigen Autofahrers. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der 30-Jährige zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

