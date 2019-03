Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Über 300 Pflastersteine gestohlen - Zeugen gesucht

A.-Tailfingen (ots)

In der ersten Märzwoche haben unbekannte Täter in der Tailfinger Nelkenstraße von einem Privatgrundstück 350 Granitpflastersteine gestohlen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Tailfingen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer zwischen dem 2. und dem 10. März im Bereich der Nelkenstraße Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich zu melden (Teleon 07432 984314 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell