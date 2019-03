Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Verkehrsunfall an Ampel - 13.000 Euro Schaden

Villingen (ots)

An der Kreuzung Goldenbühlstraße - Richthofenstraße ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten gekommen.

Eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Straße "Am Krebsgraben" in Richtung Goldenbühlstraße. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Richthofenstraße ebenfalls in die Goldenbühlstraße einfahren. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Selina Hipp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-118

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell