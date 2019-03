Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schonach im Schwarzwald) Wohnungseinbruchsdiebstahl

Schonach im Schwarzwald: (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steigt am Dienstag, im Zeitraum von 06.15 Uhr und 16.55 Uhr, nach Aufhebeln einer Tür in ein Appartement in der Feldbergstraße ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang ein unbekannter Täter mit einem Brechwerkzeug gewaltsam in das Appartement ein. Innerhalb der Räume erlangte der Täter lediglich einen Bargeldbetrag von circa 10 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei Rottweil bittet Zeugen um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Rottweil (Tel. 0741 477-0) gegeben werden.

