Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Gartenstraße- Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Nach einer Unfallflucht im Zeitraum vom Montag, gegen 21.30 Uhr bis Dienstag, gegen 7.30 Uhr, in der Gartenstraße werden Zeugen gesucht. Ein dort abgestellter Opel Insignia wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug am hinteren, linken Kotflügel und im dortigen Bereich der Stoßstange beschädigt. Daraufhin fuhr der unbekannte Fahrzeug-Führer einfach weiter, ohne sich um die Regulierung des am Opel verursachten Sachschadens in einer Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Tuttlingen nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07461-941-0 entgegen.

