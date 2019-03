Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Bustür zu schnell geschlossen- 68-Jährige stürzt auf Asphalt und wird verletzt

Oberndorf am Neckar (ots)

Nachdem am Dienstag, gegen 19 Uhr, ein Linienbusfahrer an der Bushaltestelle an der Hohenbergstraße die hinteren Schwingtüren zu früh geschlossen hat, ist eine 68-Jährige Frau auf den Asphalt gestürzt und hat sich hierbei verletzt. Die Frau wollte gerade aus dem hinteren Ausstieg aus dem Bus aussteigen, als sich die beiden wieder Schwingtüren schlossen. Durch den davon versetzten Stoß stürzte die Frau mit den beiden Armen voran auf den Asphalt. Der Busfahrer stieg aus und half der 68-Jährigen auf die Beine, fuhr im Anschluss jedoch ohne seinen Namen zu nennen weiter. Daraufhin wurde die Frau von einer unbekannten Mitfahrerin nach Hause gebracht wo sie den Rettungsdienst rief. Die 68-Jährige kam im Anschluss mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Oberndorf. Die Beamten des Polizeireviers Oberndorf suchen nun nach Zeugen des Vorfalles an der Bushaltestelle in der Hohenbergstraße. Vor allem die Mitfahrerin, welche die 68-Jährige Frau im Anschluss nach Hause brachte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07423-8101-0 zu melden.

