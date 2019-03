Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Nicht genau hingeschaut: Wechsel auf Überholspur endet mit Sachschaden

Balingen (ots)

Beim Wechsel auf die Überholspur hat ein Autofahrer am Montagnachmittag einen überholenden Mercedes in die Leitplanken befördert.

Gegen 15.40 Uhr fuhr der 45-Jährige mit seinem Renault von Weilstetten kommend auf die Bundesstraße in Richtung Albstadt. Nach der Auffahrt blieb er zunächst kurz auf dem rechten Fahrstreifen der mehrspurigen B463, bevor er unvermittelt auf die Überholspur wechselte. Dabei übersah er einen Mercedes, der ihn gerade überholte. Der Renault streifte den Mercedes seitlich und drückte in gegen die Leitplanke. Der französische Kleinwagen kam ebenfalls aus der Spur, so dass am Ende beide Fahrzeuge quer auf den Bundesstraße standen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Die beteiligten Fahrer blieben unverletzt.

