Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Unfallflucht in der Schiltachstraße: Polizei sucht nach Zeugen

Schramberg (ots)

Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer den linken Seitenspiegel an einem, in der Schiltachstraße geparkten BMW, abgefahren. Den BMW hatte der Besitzer gegen 19.30 Uhr vor einer Bar in der Schiltachstraße abgestellt. Als er gegen 21 Uhr zurück zu seinem Wagen kam, stellte er den abgefahrenen Außenspiegel fest. Das Polizeirevier Schramberg sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07422-2701-0 zu melden.

