Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) BMW-Fahrer übersieht vorfahrtsberechtigten VW

Balingen (ots)

An der Einmündung der Buhrenstraße in die Balinger Straße sind am Dienstagmorgen zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 7.45 Uhr wollte ein Autofahrer von der Buhrenstraße in die Balinger Straße abbiegen. Von links kam auf der Balinger Straße ein Lastwagen, der in die Buhrenstraße abbog. Mit etwas Verzögerung fuhr der BMW-Fahrer in die Balinger Straße ein. Dass direkt hinter dem Lastwagen ein VW Golf kommt, sah der 48-Jährige nicht. Er nahm dem VW deshalb die Vorfahrt. Die beiden PKW stießen zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8800 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell