Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Glatten) Auffahrunfall

Glatten (ots)

Eine 71-jährige Lenkerin ein VW Golf ist am Dienstag, gegen 16.20 Uhr, auf der Neunecker Straße auf einen wartenden VW eines 79-jährigen Mannes aufgefahren. Der 79-jährige Autofahrer hielt an, um dem Gegenverkehr den Vorrang zu gewähren. Die Seniorin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Unfallverursacherin zog sich eine Prellung zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

