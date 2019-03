Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Schramberg (ots)

Am Dienstagmittag, hat um kurz nach 13.30 Uhr ein Topf mit angebranntem Essen im Hammergraben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Zunächst wurde aus einer Wohnung eine starke Rauchentwicklung gemeldet, weshalb die Feuerwehr an die Örtlichkeit ausrückte. Vor Ort stand schnell die Ursache des Qualms fest: Eine 87-jährige Bewohnerin hatte in einem Topf Fleisch angebraten und in der Folge vergessen, nach dem Essen zu schauen. Das Fleisch brannte an und entwickelte so eine enorme Rauchentwicklung. Der Topf wurde von den Wehrleuten gelöscht und die Wohnung durchlüftet. Die 87-Jährige kam zur Beobachtung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell