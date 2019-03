Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Onstmettingen) Frau rutscht in Böschung

A.-Onstmettingen (ots)

Auf der L360 zwischen Stich und den in Richtung Thanheim gelegenen Haarnadelkurven ist am Montagabend eine Autofahrerin in eine Böschung gerutscht.

Auf der schneeglatten Fahrbahn kam die 35-Jährige gegen 18.50 Uhr ins Schlingern. Sie bremste ihren Peugeot ab und rutschte dabei nach links von der Straße in die angrenzende Böschung. Das Auto kippte. Nach zirka 30 Metern blieb der PKW auf der Beifahrerseite liegen. Die Frau verletzte sich leicht. An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

