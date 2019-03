Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Unfall auf Badkap-Parkplatz: Autofahrerin leicht verletzt

A.-Ebingen (ots)

Auf dem Verbindungsweg zwischen den beiden Parkplätzen östlich vom Badkap sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Kleinbus vom unteren Parkplatz die Steigung in Richtung Ebinger Straße hinauf. Dabei hielt sie sich nicht weit genug rechts. In der unübersichtlichen Kurve kam ihr ein VW Golf entgegen. Ein Ausweichen war für beide Fahrerinnen nicht mehr möglich. Der Kleinbus stieß mit dem VW Golf zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf zirka 7000 Euro. Die VW-Fahrerin schlug sich bei der Kollision den Kopf an, weshalb vorsorglich der Rettungsdienst verständigt wurde. Sie kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

