Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Kollision mit Gegenverkehr - eine Person leicht verletzt

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am Montag ist gegen 07.40 Uhr auf der schneeglatten Straße ein 46-jähriger Autofahrer ins Schleudern geraten und mit dem Gegenverkehr kollidiert.

Der 46-jährige VW-Fahrer war auf der Bundesstraße 500 von Schönwald in Richtung Furtwangen unterwegs. Auf der schneebedeckten Straße geriet er in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 33-jährigen Fahrerin. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

