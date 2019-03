Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg) Zeugen nach Unfallflucht in der Gerwigstraße gesucht

Triberg im Schwarzwald (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Gerwigstraße am Freitag, im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr, werden Zeugen gesucht.

Ein bislang unbekannter Verursacher fuhr im genannten Zeitraum auf ein abgemeldetes Fahrzeug, welches zum Verkauf auf dem Betriebsgelände eines Kfz-Handels abgestellt war. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto des Geschädigten entstand ein Schaden an der Frontstoßstange, Scheinwerfer vorne rechts und am Kühlgrill. Der Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt der Polizeiposten Triberg (Tel.: 07722 1014) entgegen.

gez. Selina Hipp

