POL-TUT: (Donaueschingen) Reifen in Gabelweg abgestochen: Zeugen?

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum vom 01.10.2017 bis zum 11.03.2019 kam es im Gabelweg 1 zu mehreren Sachbeschädigungen an Autoreifen. Zeugen werden gesucht.

Zum genannten Zeitraum wurden an drei Autos die hinteren beiden Reifen und an einem Auto ein Vorderrad abgestochen. Der Unbekannte stach vermutlich mit einem Messer in die Flanke der Reifen. Tatzeit betrifft immer die Nacht von Sonntag auf Montag, zuletzt Sonntag, den 10.03.2019. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Donaueschingen unter der Rufnummer 0771 83783-0.

