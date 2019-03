Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil, BAB 81) Zu schnell auf schneebedeckter Autobahn: wirtschaftlicher Totalschaden sowie leichte Verletzungen

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Montag ist gegen 11.30 Uhr der 24-Jährige Fahrer eines Mazdas ins Schleudern gekommen.

Der 24-jährige Fahrer des Wagens warauf der Autobahn von Rottweil in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Er fuhr trotz der winterlichen Straßenverhältnissen mit zu hoher Geschwindigkeit, weshalb er auf der linken Fahrspur ins Schleudern kam. Zunächst prallte der Wagen gegen eine Betonmittelschutzwand. Da er von dieser abgewiesen wurde, kam er auf den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Schutzplankenbeginn und wurde ausgehebelt, sodass er gegen ein Schild krachte und schlussendlich nach etwa 20 Meter Flugphase auf dem Grünstreifen liegen blieb. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

gez. Monja Walter

