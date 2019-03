Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) BMW durch Unbekannte beschädigt

Schramberg (ots)

Im Zeitraum vom Montagabend, 19.30 Uhr, bis am frühen Dienstagmorgen, gegen 00.30 Uhr, ist es am Parkplatz der Shisha Bar "Black Lounge" zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen. Der BMW X1 wurde in der Nacht zum Dienstag durch Unbekannte beschädigt, indem die Rückstrahler eingeschlagen und der Kühlergrill eingetreten wurde. Außerdem sind mehrere Dellen am kompletten Fahrzeug vorhanden, welche mutmaßlich ebenfalls durch Tritte herbeigeführt wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422-2701-0 zu melden.

gez. Monja Walter

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell