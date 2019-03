Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eschbronn) Pkw streift Lkw im Gegenverkehr

Eschbronn (ots)

Am Montagmorgen ist ein Ford-Fahrer gegen 11 Uhr in der Schramberger Straße auf die Gegenfahrbahn gekommen. Vor der Rechtskurve am Ortseingang kam dem 34- jährigen Ford-Fahrer ein Lastzug entgegen. Da der Ford- Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst hatte, geriet er beim Abbremsen vor der Kurve auf die Gegenfahrbahn. Hierbei streifte er mit seinem Ford den vorbeifahrenden Lkw an dessen Fahrerseite. Am Pkw des 34- Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 5000Euro, am Lkw in Höhe von circa 3000 Euro.

