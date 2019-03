Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Bei Rotlicht über die Ampel gefahren- Eine leichtverletzte Person und 15.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Am Montag ist gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung der Zeughausstraße mit der Wilhelmstraße trotz der auf Rot umschaltenden Ampel eine 45-jährige Nissan-Fahrerin in die Kreuzung eingefahren und hier mit einem Opel zusammengestoßen.

Die Nissan-Fahrerin befuhr die Zeughausstraße in stadtauswärtiger Richtung. Obwohl die Ampel an der Kreuzung zur Wilhelmstraße auf Rot umschaltete fuhr die 45-Jährige in den Kreuzungsbereich ein. Hier prallte sie in die rechte Fahrzeugseite eines von links, auf der Wilhelmstraße fahrenden Opel-Meriva. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links abgewiesen. Der Nissan rollte nach dem Aufprall weiter gegen einen Straßenlaterne und kam dort zum Stehen. Die Fahrerin des Nissan- Micra wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

