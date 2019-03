Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen, B491)Bei Schneeglätte auf Gegenfahrbahn gekommen-8000 Euro Sachschaden

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Montag ist ein 44-jähriger BMW-Fahrer aufgrund der Schneeglätte von der Fahrbahn der Bundesstraße 491, zwischen Emmingen und Engen, auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Der BMW-Fahrer war auf der Bundesstraße von Emmingen in Fahrtrichtung Engen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam der Wagen aufgrund der Witterungsverhältnisse nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 34-jährige Lastwagen-Fahrer wich nach links aus um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Dennoch touchierte der BMW die Beifahrerseite des Lastwagens und kam in der Folge von der Fahrbahn ab, wo er schlussendlich an der dortigen Leitplanke zum Stehen kam. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell