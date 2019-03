Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Eßlingen, B 523) Unfallflucht auf der Bundesstraße: Die Polizei sucht nach Zeugen

Tuttlingen-Eßlingen (ots)

Am Montagmorgen ist ein blau-weißer Lkw mit Sattelauflieger auf der Bundesstraße 523 auf die Gegenfahrspur gekommen und hat hierbei die linke Fahrzeugseite eines dort fahrenden VW-Crafter beschädigt. Der Fahrer des VWs war gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße von Tuttlingen in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen unterwegs. Auf Höhe von Eßlingen kam ihm ein blauer Lastwagen mit Sattelauflieger entgegen. Der Lkw kam aufgrund ins Schleudern und daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Hierbei beschädigte er die linke Fahrzeugseite des VW-Crafter. Ohne anzuhalten und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern fuhr der Fahrer des Lastwagens in Richtung Tuttlingen weiter. An dem VW entstand ein Sachschaden in einer Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zu dem Lastwagen oder dessen Fahrer bitte an das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.:07461-941-0).

