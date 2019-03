Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Von Bremse auf Gas gerutscht und gegen Stromverteilerkasten gefahren

Geisingen (ots)

Am Montag ist eine 52-jährige Opel-Fahrerin um kurz vor 11 Uhr beim Einparken in der Dekan-Hornung-Straße von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht. Der Opel Meriva prallte daraufhin mit voller Wucht gegen einen dort stehenden Stromverteilerkasten. Die 52-Jährige wurde hierdurch nicht verletzt. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Sachschaden an dem Stromverteilerkasten beträgt circa 7500 Euro.

