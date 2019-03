Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim an der Donau, L 443) Polizei sucht nach Unfallflucht auf der Landstraße 443 Zeugen

Mühlheim an der Donau (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagmorgen auf der Landstraße 443, zwischen Mühlheim an der Donau und Nendingen, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 43-jährige Smart-Fahrerin befuhr die Landstraße von Mühlheim in Fahrtrichtung Nendingen. Etwa auf halber Strecke kam der Smart-Fahrerin ein schwarzer Kombi auf ihrer Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, wich die Smart-Fahrerin mit ihrem Wagen nach links aus und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr der Smart einen Leitpfosten. Der Fahrer des entgegenkommenden, schwarzen Kombis stieg kurz aus seinem Wagen und sagte dann in gebrochenem Deutsch, dass nichts passiert sei. Daraufhin fuhr der etwa 180 Zentimeter große und sehr schlanke Mann in Richtung Mühlheim weiter. An dem Smart entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und nimmt Hinweise diesbezüglich unter der Rufnummer 07461-941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell