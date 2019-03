Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr gerutscht

Schömberg (ots)

Eine 24-jährige Passat-Fahrerin ist am Montag, gegen 10.20 Uhr, auf der schneebedeckten Landesstraße 434 in den Gegenverkehr gerutscht. Die Autofahrerin war von Schömberg in Richtung Wellendingen unterwegs und kam kurz nach der Einmündung nach Feckenhausen ins Rutschen. In der Folge streifte der Passat einen entgegenkommenden Lastwagen eines 49-Jährigen und schlitterte anschließend eine zwei Meter hohe Böschung hinab. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell