Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Straße

Albstadt (ots)

Auf der schneeglatten Straße ist es am Montag, gegen 8 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Ein 44-jähriger Renault-Fahrer war auf der Onstmettinger Straße unterwegs und kam in einer 90 Grad Rechtskurve ins Rutschen. In der Folge kollidierte der Renault frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 48-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer und die Beifahrerin im Renault wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

