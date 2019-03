Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Einbruchversuch in Bildungszentrum

Albstadt (ots)

Ein unbekannter Täter hat über das vergangene Wochenende versucht, in das städtische Bildungszentrum in der Johannesstraße einzudringen. Der Einbrecher manipulierte mit einem Werkzeug am Türschloss des Gebäudes und beendete sein Vorhaben aus nicht bekannten Gründen. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt (Tel.: 07432 955-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell