Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Rund 24.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der B 463

Albstadt (ots)

Am Montag ist auf der B 463 bei einem Unfall rund 24.000 Euro Sachschaden entstanden. Eine 21-jährige Lenkerin eines BMW Mini war gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ebingen unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache geriet die junge Frau auf Höhe des Klärwerkes auf die Gegenspur. Eine entgegenkommende Autofahrerin wich nach rechts aus und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem zweiten entgegenkommenden Fahrzeug eines 59-jährigen Mannes. Eine 46-jährige BMW-Fahrerin, die als drittes Fahrzeug entgegenkam, lenkte ihren BMW in den Straßengraben und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Alle Unfallbeteiligen blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell