Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Mit Gegenverkehr zusammengestoßen - Autofahrerin schwer verletzt

Spaichingen (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Spaichingen und Schura ist heute Mittag gegen 15.17 Uhr eine Autofahrerin in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen kollidiert. Wieso die 25-jährige Fahrerin im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam ist bislang ungeklärt. Ihr Audi drehte sich nach dem Unfall und stieß in der Folge mit einem Smart zusammen, der die Kreisstraße hinter dem Lastwagen in Richtung Spaichingen befuhr. Durch die Zusammenstöße wurde die 25-jährige Unfallverursacherin im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit besteht Lebensgefahr. Der Fahrer und die Beifahrerin im Smart zogen sich beiden leichte Verletzung zu und wurden zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Mann, der am Steuer des Lastwagens saß, blieb unverletzt. Derzeit ist die Kreisstraße zwischen Schura und Spaichingen noch gesperrt.

