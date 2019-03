Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Burladingen (ots)

Am Freitagmittag zwischen 12.15 Uhr und 13.45 Uhr ist es in der Schlichtenstraße, im Ortsteil Hausen im Killertal, zu einer Unfallflucht gekommen. Der unbekannte Lkw- Fahrer streifte beim Rangieren einen Eckpfosten eines Maschendrahtzaunes. Dieser befand sich an der Zufahrt zu einem der Gebäude. Der Lkw- Fahrer entfernte sich unbeirrt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 700 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Burladingen (07475 95001-0) zu melden.

