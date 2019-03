Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Nach Vorfahrtsverletzung Führerschein einbehalten

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Sonntagabend musste ein 30-jähriger VW-Fahrer nach einem Vorfahrtsunfall seinen Führerschein abgeben. Der 30-jährige befuhr gemeinsam mit drei Mitfahrern die Landstraße 424, von Oberndorf in Richtung Altoberndorf. Am Steinbrünnle bog der 30-Jährige nach rechts ab, um dort einen der Mitfahrer aussteigen zu lassen. Daraufhin wendete er den VW-Polo, um wieder in Richtung Oberndorf zurückzufahren. Er hielt jedoch nicht an dem dortigen Stopp-Schild an, sondern bog nach links in die Landstraße ab. Hierbei übersah er eine 23-jährige Skoda-Fahrerin die gemeinsam mit ihrer 20-jährigen Beifahrerin in Richtung Epfendorf unterwegs war. Im Einmündungsbereich prallte der Skoda mit der Front in die Fahrerseite des VWs. Hierbei wurden beide VW-Insassen leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 30-Jährigen Polo-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Dem 30-Jährigen wurde im Krankenhaus Oberndorf Blut abgenommen und sein Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Bei dem Unfall entstand an beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Der Skoda wurde abgeschleppt.

