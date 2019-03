Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen (Baiersbronn) Lastwagenfahrer vom eigenen Lastwagen überrollt

Baiersbronn (ots)

Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer ist am Sonntag, gegen 15.50 Uhr, von seinem eigenen Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Fahrer war alleine auf der L 350 von Schönegrund in Richtung Besenfeld unterwegs und hielt auf dem dortigen Parkplatz an der Landesstraße an. Nach bisherigen Ermittlungen stieg der 59-Jährige aus seinem Kleinlastwagen aus. Als er sich hinter dem Fahrzeug befand, rollte der Mercedes- Transporter auf der leicht abschüssigen Strecke los und überrollte den 59-Jährigen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und die technische Überprüfung des Fahrzeuges dauern derzeit an.

