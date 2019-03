Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Einbruch in Asia-Imbiss

Alpirsbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, in einen Asia-Imbiss in der Hauptstraße eingedrungen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Schiebetür und verschafften sich Zugang in den Imbiss. Neben einem Sparschwein entwendeten die Eindringlinge auch fertig panierte Putenschnitzel. Der Gesamtschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt (Tel.: 07441 536-0) entgegen.

