POL-TUT: (Balingen) Alles falsch gemacht

Ohne Zulassung, ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht, ist das Ergebnis einer Probefahrt eines 47-jährigen Mannes am Sonntag, gegen 22.10 Uhr, auf der Balinger Straße. Vor dem Autokauf wollte der 47-Jährige noch eine Probefahrt mit einem Renault Twingo machen. An der Auffahrt zur B 463 schanzte der Kleinwagen über eine Verkehrsinsel und blieb unfallbeschädigt liegen. Der 47-jährige Autofahrer verließ zunächst die Örtlichkeit und kam später wieder an die Unfallstelle zurück. Die zwischenzeitlich verständigten Beamten des Polizeireviers Balingen kontrollierten den Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Wagen bereits entstempelt war. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

