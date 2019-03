Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bitz) Auto landet nach Ausweichmanöver im Straßengraben

Bitz (ots)

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist bei einem Ausweichmanöver am Sonntag, gegen 15.40 Uhr, auf der Harthauser Straße entstanden. Eine 73-jährige Lenkerin eines Renault war auf der Harthauser Straße unterwegs und wollte die Landesstraße 449 überqueren, um auf den gegenüberliegenden Wanderparkplatz zu fahren. Hierbei missachtete die Rentnerin einen vorfahrtberechtigten BMW Mini eines 53-jährigen Mannes. Der 53-jährige Mini-Fahrer erkannte die Situation und wich nach rechts aus. Hierbei überfuhr der Mini zunächst einen Straßengraben und kam nach rund 80 Metern in einer Wiese zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Autos kam es nicht. Am Mini entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

