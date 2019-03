Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Zwei Personen bei Brand verletzt

Albstadt (ots)

Am Sonntag ist gegen 19 Uhr in einer Doppelhaushälfte in der Finkenstraße ein Brand ausgebrochen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten Kleidungsstücke und eine Kunststoffabdeckung in der Nähe eines Heizstrahlers in Brand. Der 51-jährige Wohnungseigentümer verfrachtete das Heizgerät, samt der brennenden Gegenstände, in den Garten. Hierbei zog er sich starke Verbrennungen an den Händen zu. Ein zu Hilfe geeilter Nachbar wurde durch das Einatmen von Rauchgasen ebenfalls verletzt. Die beiden Männer wurden ins Klinikum eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

